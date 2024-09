Für den Publikumspreis "Nah dran" beim Bremer Fernsehpreis sind zwei Beiträge von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz nominiert. Sie können noch bis zum 27. September abstimmen.

Insgesamt 24 Produktionen wurden für den Publikumspreis des renomierten Bremer Fernsehpreises eingereicht. Darunter sind zwei von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz.

Conny Kampf gegen die Alkoholsucht

Ein Beitrag zeigt die bewegende Geschichte der neunfachen Mutter Conny. Nach dem Tod eines ihrer Kinder greift Conny zur Flasche, um den Schmerz zu betäuben. Online-Redakteurin Sibille Lozano hat Connys Kampf aus der Sucht zurück ins Leben nachgezeichnet und für den Web-Auftritt von SWR Aktuell und für unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook produziert.

Hier können Sie für den Beitrag abstimmen [radiobremen]

Reportage-Serie zur Kommunalwahl 2024

Der zweite Beitrag ist eine Reportage von SWR-Aktuell-Moderator Sascha Becker zu fehlenden Kitaplätzen in Rheinland-Pfalz. Warum herrscht in einigen Orten ein Kita-Notstand, in anderen läuft es gut? Die Produktion war Teil einer Serie zur Kommunalwahl 2024 in Rheinland-Pfalz.

Hier können Sie für die Reportage abstimmen [radiobremen]

Die Abstimmung läuft noch bis zum 27. September.