Zwischen Greenwashing und Flugscham: Können wir in der Zukunft nachhaltig in Urlaub fliegen?

Wir sprechen mit Prof. Jens Friedrichs von der TU Braunschweig. Er ist Leiter des Excellenzclusters SE²A für nachhaltige und energieeffiziente Luftfahrtsysteme und erklärt, wie Flugzeuge in der Zukunft aussehen werden, was im Tank steckt und wie lange der Weg bis dahin noch ist – oder, ob wir in einer klimaneutralen Zukunft vielleicht gar nicht mehr in Urlaub fliegen.

Außerdem: Der Lass-mich-dran-Deckel ist ab jetzt Pflicht.

Und: Warum gibt’s trotz Verbot noch immer Plastiktüten?

Eine Sendung von und mit Janina Schreiber, 04.07.2024