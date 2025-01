Tote nach Schüssen in Bad Friedrichshall: Das ist bisher bekannt

per Mail teilen

In einer Firma in Bad Friedrichshall im Landkreis Heilbronn hat ein maskierter Mann zwei Männer erschossen, ein Dritter schwebt in Lebensgefahr. Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Mitarbeiter einer Maschinenbaufirma. Während der Tat waren noch weitere Mitarbeiter vor Ort.

Es folgte eine aufwendige Fahndung von Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei. Wenige Stunden nach der Tat wurde ein Tatverdächtiger im gut 30 Kilometern entfernten Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis von Spezialkräften festgenommen. SWR-Reporterin Ulrike Schirmer hat alle wichtigen Informationen heute Morgen im Gespräch mit SWR-Aktuell Moderator Andreas Böhnisch geteilt.