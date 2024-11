Stuttgarter Buchwochen: Jenseits von E-Books – gibt es ein Revival gedruckter Bücher?

Im Haus der Wirtschaft in Stuttgart zeigen seit Freitag 150 Verlage aus dem deutschsprachigen Raum ihr Angebot. Dazu gibt es Lesungen, Buchbesprechungen, Workshops und mehr. Tom Erben ist beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels Geschäftsführer für Baden-Württemberg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt er, warum gedruckte Bücher so etwas wie ein kleines Revival erleben, was Young-Adult-Literatur so interessant macht und warum sie sich gut verkauft – und, mal so gefragt: Wissen Sie was ein Farbschnitt ist, und warum er gedruckte Bücher heute wieder attraktiv macht? Spoiler: In Zeiten von Podcasts, YouTube, Tiktok, Insta – es wird wieder und immer noch gelesen!