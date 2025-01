per Mail teilen

Der neue Hochleistungsrechner in Stuttgart gehört zu den bundesweiten Top 3 der Supercomputer. International ist Deutschland nicht so weit vorn dabei, räumt Michael Resch ein, Direktor des Höchstleistungsrechenzentrums der Uni Stuttgart. Das liege aber auch an den Anwendungsgebieten:

Vom Stuhl bis zur Straßenbahn

Während zum Beispiel die USA viel Geld in die computergesteuerte Entwicklung von Atomwaffen stecke, gehe es in Deutschland eher um wissenschaftliche Ziele. Um Datenanalysen oder Simulationen: "Fast jedes Produkt unseres Alltags wird heutzutage im Computer erprobt." Das reiche von Belastungstests von Stühlen über Trennverfahren in Kaffeemaschinen bis zur Sicherheit von Straßenbahnen. Aber auch Naturkatastrophen wie die Ahrtal-Flut könne "Hunter" simulieren.

Supercomputer: Kann Deutschland vorne mitspielen?

Ob der neue Supercomputer perspektivisch doch militärisch genutzt wird und ob sich Deutschland im internationalen Ranking nach oben oder unten bewegt, erklärt der Direktor des Stuttgarter Höchstleistungsrechenzentrums im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.