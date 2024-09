Smartphone-Verbot an Schulen: Was wollen Schülerinnen und Schüler?

Smartphones in der Schule führen immer wieder zu Diskussionen. Zum einen wird befürchtet, dass Smartphones das Lernumfeld stören und die Konzentration bei Kindern verringern, während auf der anderen Seite auf die Notwendigkeit hingewiesen wird, digitale Kompetenzen im Schulalltag zu fördern. Jetzt ist eine Übersichtsstudie im Fachjournal "Education Sciences" erschienen.

Entstanden ist sie am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Augsburg. Sie zeigt, dass Smartphone-Verbote in Schulen einen messbaren Effekt auf das soziale Wohlbefinden und die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern haben. Was das konkret bedeutet, wo die Grenzen der Nützlichkeit eines solchen Verbots sind und was eigentlich Schülerinnen und Schüler wollen, das klärt SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr im Gespräch mit Joshua Meisel vom Landesschülerbeirat Baden-Württemberg.