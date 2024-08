Rechte Ausschreitungen in Großbritannien: Wie entsteht ein Mob?

per Mail teilen

Randalierende Rechtsextreme versuchen ein Hotel anzuzünden, in dem sich Asylsuchende aus Kriegsgebieten aufhalten. Es sind schreckliche Bilder, die in den letzten Tagen in Großbritannien entstanden sind.

Die Proteste rechtsradikaler Gruppen nach dem tödlichen Messerangriff auf Kinder haben sich zu gewaltsamen Ausschreitungen entwickelt.

Falschinformationen mit rassistischem Hintergrund

Der Angriff in der Stadt Southport nahe Liverpool hat Großbritannien erschüttert. Im Internet wurden schnell Spekulationen und Falschinformationen über den Hintergrund des Verdächtigen verbreitet. Bereits unmittelbar nach der Tat randalierten in Southport Rechtsextreme und griffen unter anderem eine Moschee an.

Wie sich so eine gewalttätige Massenbewegung formiert, erklärt Johannes Kieß im Gespräch mit SWR-Aktuell Moderator Bernhard Seiler. Er ist Experte für Rechtsextremismus sowie politische Mobilisierung an der Universität Leipzig.