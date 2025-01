Info-Date am Morgen: Netanjahu: Einigung über Israels Abkommen mit Hamas ++ Bezahlkarten für Geflüchtete in Trier

Nethanjahu: Hindernisse für Waffenruhe beseitigt

Was wird aus der Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln? Noch am Abend und in der Nacht herrschte Ungewissheit, ob der Deal noch in letzter Minute platzen könnte. Doch in den frühen Morgenstunden kam die erlösende Nachricht: Das Abkommen steht.

RP: Bezahlkarten für Geflüchtete

In der Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) werden heute erstmals Bezahlkarten für Geflüchtete ausgegeben. Das Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz startet in Trier, weil dort die meisten Asylsuchenden im Land registriert werden.