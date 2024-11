Info-Date am Morgen: EU-Parlament billigt neue Kommission ++ Mehr Drängler auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Nach wochenlanger Blockade im EU-Parlament steht jetzt die neue Kommission. Die Fraktionen haben am Abend die sieben noch offenen Stellen in der EU-Kommission gebilligt - damit kann das neue Team ab Dezember arbeiten. Nicht alle sind zufrieden, aber es gehe um Handlungsfähigkeit, heißt es. Die Kommission ist so etwas wie die Regierung der EU, sie untersteht Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Jedes Land darf einen Kommissar oder eine Kommissarin vorschlagen. Umstritten war vor allem der Vorschlag der italienischen rechten Regierung.

Unfälle: Mehr Drängler auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist mangelnder Sicherheitsabstand nach wie vor Unfallursache Nummer eins auf den Straßen. Die Anzahl der Menschen, die dabei verletzt wurden, ist im vergangenen Jahr sogar gestiegen. Das teilte das Innenministerium in Mainz auf SWR-Anfrage mit. Zu wenig Abstand sorgt sogar häufiger für einen Unfall als zu schnelles Fahren. Laut Innenministerium nehmen die Abstandsunfälle seit Jahren zu - und auch die Todesfälle.