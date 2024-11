Info-Date am Morgen: Biden erlaubt Ukraine Waffen mit großer Reichweite ++ Baden-Württemberger stirbt bei Bergwanderung

US-Präsident Joe Biden erlaubt der Ukraine jetzt doch, weitreichende US-Waffen gegen Ziele in Russland einzusetzen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Die Ukraine fordert seit Monaten, westliche Waffen auch gegen Ziele tief innerhalb Russlands einsetzen zu können, um sich besser gegen russische Angriffe zu verteidigen. Bisher hatte US-Präsident Joe Biden dies abgelehnt. Er hatte Bedenken, die USA und andere NATO-Staaten könnten in direkten Konflikt mit Russland geraten.

Tödlicher Wanderunfall in Österreich

Ein Mann aus Baden-Württemberg ist in Österreich bei einer Bergwanderung tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilte, war der 54-Jährige mit seiner Frau auf dem Brazer Höhenweg unterwegs. Auf einer steilen Graslichtung in 1.350 Metern Höhe habe er den Halt verloren und sei 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Trotz sofortiger Hilfe sei der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.