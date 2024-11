Info-Date am Morgen: Neuwahl-Kompromiss Februar und Partei-Eintritte bei Ampel-Parteien in BW

per Mail teilen

Es sieht so aus, als könnte CDU-Chef Friedrich Merz sich auf Februar als Kompromiss für einen Neuwahl-Termin einlassen. Dies und weitere Themen des morgens mit Bernhard Seiler.

Statt März oder Januar - Bundestagswahl im Februar?

Der Monat hat vier Sonntage: Im Jahr 2025 sind das der 2., der 9., der 16. sowie der 23. Februar – einer der letzten beiden Sonntage könnte der Termin für die nächste Bundestagswahl werden. Darauf deuten Äußerungen von Oppositionsführer und CDU-Chef Merz hin. In einer Sitzung des Fraktionsvorstandes soll der Vorsitzende der Unionsfraktion diesen Vorschlag gemacht haben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will, dass sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sich mit Merz einigt, damit Scholz dann wohl noch in diesem Jahr die Vertrauensfrage stellen kann.

Zulauf für SPD, Grüne und FDP

Der vergangene Mittwoch mit der erneuten Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten und dem Bruch der Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP hat offenbar viele Menschen politisiert. In Baden-Württemberg melden gerade die drei Ampel-Parteien verstärkten Zulauf: Allein online gebe es rund 100 Neuanträge auf Mitgliedschaft bei der SPD, so sagt es die Partei. Bei den Grünen sind es nach eigenen Angaben insgesamt etwa 200 Anträge, bei der FDP sind 70 Anträge eingegangen, heißt es dort.