Info-Date am Morgen: Trump gewinnt Swing State North Carolina ++ Generaldebatte über BW-Landeshaushalt

Bei den US-Wahlen liegt aktuell Präsidentschaftskandidat Donald Trump vorne. Der Republikaner hat den ersten wichtigen Swing State North Carolina gewonnen, wie US-Medien übereinstimmend melden. Die insgesamt sieben Swing States gelten als wahlentscheidend. Die Auszählung in vielen Bundesstaaten läuft noch. Bisher hat Trump in den traditionell konservativen Staaten die Mehrheit geholt, zum Beispiel in Texas und Florida, die Demokratin Kamala Harris etwa Washington, Kalifornien und Virginia.

Generaldebatte über BW-Landeshaushalt

Dem Land Baden-Württemberg steht weniger Geld für den Haushalt zur Verfügung als geplant. Der Grund: knapp zwei Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen, die im Landeshaushalt fehlen. Das ist die Lage vor der Generaldebatte des Landtags zum neuen Etat. Nach SWR-Informationen sollen unter anderem alle Ressorts Einsparungen vornehmen.