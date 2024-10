Info-Date am Morgen: Ärzte und Behörden in BW und RP überlastet ++ Legendäres Flugzeug „Landshut“ erreicht Ausstellungsort

per Mail teilen

Behörden und Ärzte im Südwesten am Limit

Viele Behörden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind am Limit. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Sie berichten von Mehrarbeit und Fachkräftemangel. Viele Mitarbeiter erleben bei der Arbeit zudem Angriffe. Auch viele Hausärzte sind überlastet - schon bevor die Grippe-Saison richtig beginnt. Der Landes-Hausärzte-Verband Rheinland-Pfalz sagt, die Praxen würden mit Patienten geradezu überrollt.

„Landshut“ wird an Ausstellungsort gebracht



In Friedrichshafen wird das ehemalige Lufthansa-Flugzeug „Landshut“ heute an seinen künftigen Ausstellungsort gebracht. Die Maschine wurde 1977 von palästinensischen Terroristen entführt, die RAF-Terroristen freipressen wollten. Die „Landshut“ soll später im Rahmen einer Ausstellung am Flughafen zu sehen sein.