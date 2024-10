Info-Date am Morgen: US-Präsident sagt Deutschlandbesuch wegen Hurrikan „Milton“ ab ++ BW ehrt Trainer-Legende Klopp

per Mail teilen

US-Präsident Joe Biden hat wegen des Hurrikans "Milton" seine Deutschland-Visite abgesagt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Die Bundesregierung hat mit Verständnis auf die Absage des Staatsbesuchs von US-Präsident Joe Biden reagiert. Eigentlich hätte Biden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin treffen sollen. Außerdem wollte er am Wochenende am Ukraine-Gipfel auf dem US-Militärstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz teilnehmen. Angesichts der Bedrohung durch den Hurrikan "Milton" für den US-Bundesstaat Florida hat Biden aber alle Auslandsreisen vorerst abgesagt. Er hoffe darauf, dass nicht das schlimmste Szenario eintrete, aber es gebe Befürchtungen, dass "Milton" der verheerendste Hurrikan der letzten rund 100 Jahre werden könnte, so Biden.



Baden-Württemberg ehrt Mainzer Trainer-Legende



Seine Lorbeeren hat sich Jürgen Klopp eigentlich in Mainz, Dortmund und später in der englischen Liga verdient – aufgewachsen ist der Fußball-Trainer aber im Schwarzwald. Das Land Baden-Württemberg habe ihn geprägt, sagt Klopp, und so hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Ausnahmetrainer mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet.

Es ist nach dem Bundesverdienstorden schon die zweite hohe Auszeichnung für Klopp in diesem Monat.