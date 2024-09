Politiker haben sich nach dem vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag von München bei den Einsatzkräften bedankt. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf X, die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte habe womöglich Grausames verhindert. Von Innenministerin Nancy Faeser kamen ähnliche Worte. Außerdem erklärte sie, es bleibe unsere Pflicht, alles für den Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland zu tun.

Auch der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef Markus Söder, lobte im ZDF das Vorgehen der Sicherheitskräfte, sagte aber auch, dass so etwas wieder vorkommen könne: Niemand könne ausschließen, dass so etwas passiere. "Sie können auch nie ausschließen, wer sich beispielsweise radikalisiert. Das können auch deutsche Staatsbürger sein, mit Migrationshintergrund, die vielleicht einen islamistischen Hintergrund haben - das können aber auch ganz andere Leute sein. Insofern muss man jetzt die Ermittlungsergebnisse genau abwarten, um beurteilen zu können, was da dahinter steckt", so Söder. Ein Schütze hatte gestern in unmittelbarer Nähe des israelischen Generalkonsulats in München das Feuer eröffnet. Die Polizei erschoss den 18-jährigen Österreicher mit bosnischen Wurzeln.

Bahn will aus der Digitalisierung von Stellwerken und Schienen aussteigen

Die Bahn will den Ausbau der digitalen Stellwerkstechnik und der digitalen Schieneninfrastruktur stoppen. Das geht aus internen Plänen hervor, die dem SWR vorliegen. Mehrere Insider, darunter auch der baden-württembergische Verkehrsminister, Winfried Herrmann (Grüne), haben die Existenz dieser Pläne bestätigt. Demnach sollen alte und marode Stellwerke nicht - wie bisher geplant - durch neue digitale Stellwerke ersetzt werden, sondern durch herkömmliche elektronische Technik.

Derzeit wird an der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart gearbeitet - ein Pilotprojekt, auf das der bundesweite Ausbau der Technik folgen sollte. Verkehrsminister Herrmann reagierte alarmiert: Es sei verrückt, Milliarden in die Sanierung von Strecken zu investieren ohne die moderne digitale Technik einzubauen.