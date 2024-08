Info-Date am Morgen: Scholz empfängt Freigelassene aus Russland ++ Ahrflut: Abschlussbericht wird veröffentlicht

per Mail teilen

Wie im Kalten Krieg? Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen



Sowas hat es seit dem Ende der Sowjetunion nicht mehr gegeben: Westliche Staaten und Russland haben Gefangene ausgetauscht. Zwei Flugzeuge mit Menschen, die in Russland und Belarus eingesperrt waren, sind am Abend auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet. Bundeskanzler Scholz hat sie empfangen und auch mit vielen von ihnen persönlich gesprochen. Unter den ehemaligen Gefangenen ist auch ein 19-Jähriger aus Rheinland-Pfalz. Er war 2023 in Russland wegen angeblichen Landesverrats zu vier Jahren Strafkolonie verurteilt worden.

Abschlussbericht zur Ahr-Flut: Untersuchungsausschuss veröffentlicht Ergebnisse



Drei Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal veröffentlicht der Landtag von Rheinland-Pfalz den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Bei der Katastrophe im Juli 2021 waren mindestens 135 Menschen im Ahrtal ums Leben gekommen.