Info-Date am Morgen: Hisbollah-Kommandeur getötet ++ Ameisenplage in der Ortenau

Israel hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff in Libanons Hauptstadt Beirut einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah getötet. Die Hisbollah-Miliz hat den Tod bisher nicht bestätigt. Am Abend war in weiten Teilen Beiruts ein lauter Knall zu hören. Für den Bombenangriff auf das Haus, in dem sich der Kommandeur aufgehalten haben soll, übernahm die israelische Armee die Verantwortung. Der Hisbollah-Kommandeur soll für den Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen am Wochenende verantwortlich sein. Dabei waren 12 Kinder getötet worden.

Besuch im Vatikan

50.000 Ministranten aus aller Welt haben am Abend Papst Franziskus auf dem Petersplatz getroffen. Die Audienz war der Höhepunkt der 13. internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom, an der auch viele deutsche Jugendliche teilnehmen, unter anderem aus dem Raum Freiburg.

Weitere Gemeinde von invasiver Ameisenart betroffen

Nach Kehl kämpft jetzt auch die Gemeinde Schutterwald im Ortenaukreis mit einer invasiven Ameisenart. Die SPD-Kreistagsfraktion fordert Geld und neue Technik, um die Tiere zu bekämpfen. Unter anderem unter einem Gehweg und auf Privatgrundstücken seien die Tiere in Schutterwald entdeckt worden.