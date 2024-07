In Paris beginnen am Freitag die Olympischen Spiele. Und deshalb wird es in Frankreich vorerst keinen Regierungswechsel geben. Das hat Präsident Emanuel Macron am Abend in einem Interview im französischen Fernsehen nochmal klargestellt. Es werde keinen Regierungswechsel mitten in einer heiklen Sicherheitslage geben, so Macron.

Stauwochenende voraus

Vor uns liegt das wohl staureichste Sommerwochenende dieses Jahr. Grund dafür: alle Bundesländer haben dann Ferien. In Baden-Württemberg endet das Schuljahr heute, in Bayern am Freitag - während in vier weiteren Bundesländern die Sommerferien bald schon wieder enden.