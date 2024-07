Info-Date am Morgen: Nach Bidens Kandidatur-Rückzug ++ Medizinisches Versorgungszentrum in Pforzheim

Nach dem Rückzug von US-Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf suchen die US-Demokraten einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Biden selbst hat Vize-Präsident Kamal Harris vorgeschlagen. Sie hat angekündigt, zu kandidieren. Die Entscheidung fällt beim Nominierungs-Parteitag der US-Demokraten in einem Monat.

Versorgungszentrum gegen Kinderärztemangel in Pforzheim

In Pforzheim herrscht akuter Mangel an Haus- und Kinderärzten. Aus diesem Grund will der scheidende Gemeinderat heute in seiner letzten Sitzung ein Medizinische Versorgungszentrum auf den Weg bringen. 360.000 Euro will die Stadt dafür zur Verfügung stellen. Es soll im nächsten Jahr mit mindestens zwei Kinderärzten an den Start gehen und dann nach und nach ausgebaut werden.