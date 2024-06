Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind inzwischen hunderte Menschen an den Folgen der großen Hitze in Saudi-Arabien gestorben. Wie jetzt bekannt wurde, sind mehr als 300 Ägypter ums Leben gekommen. Jordanien hatte zuvor mindestens 60 Hitze-Tote gemeldet. Auch Tunesien, der Senegal und der Iran beklagen Todesopfer. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Temperaturen von über 50 Grad

In Mekka und Medina kommt es derzeit zu extremen Temperaturen:

Um die große Moschee in Mekka war es gestern mehr als 50 Grad heiß. Dennoch waren hunderttausende Muslime gleichzeitig draußen unterwegs, um an den Ritualen unter freiem Himmel teilzunehmen. Im vergangenen Jahr hatten rund zwei Millionen Pilger die Wallfahrt besucht. Die saudischen Behörden riefen die Pilger auf, Sonnenschirme zu tragen und genügend zu trinken. Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden.

Chip-Hersteller Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt

Der US-Chip-Hersteller Nvidia ist zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Der Börsenwert überholte den von Microsoft. Im Vergleich zum Juni des vergangenen Jahres hat er sich mehr als verdreifacht. Der Grund ist die hohe Nachfrage nach Nvidias Rechner-Chips, die besonders gut für Künstliche Intelligenz-Programme geeignet sind.

Bienenschwarm im Stuttgarter Stadion entdeckt

Nicht nur die deutsche Fußballnationalmannschaft will nach Stuttgart. Gestern haben sich ganz ohne Ticket und an den Sicherheitskontrollen vorbei hunderte Bienen ins Stadion eingeschlichen. Ein ganzer Schwarm hatte sich direkt am Spielfeldrand hinter der Werbebande eingenistet. Bei der Stadionbegehung sind die Bienen herum- und damit auch aufgeflogen. Drei Bienen-Spezialkräfte der Feuerwehr Stuttgart haben in Schutzkleidung die Bienen vorsichtig eingefangen und in mehreren Kästen aus dem Stadion getragen.