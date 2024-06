Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt davor, die Koalition wegen des aktuellen Haushaltsstreits platzen zu lassen. Das wäre der größte Gefallen, den man den Feinden der Demokratie tun könne, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Sie vertraue sehr in die Dreierrunde aus Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, sich - wie geplant - auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zu einigen, so Baerbock.

Haushalt 2025: Stillschweigen über mögliche Ergebnisse

Diese Dreierrunde hat sich am Abend in Berlin getroffen, um Lösungen im Streit über den Haushalt 2025 zu suchen. Vorab wurde Stillschweigen über mögliche Ergebnisse vereinbart. Während die FDP an der Schuldenbremse festhalten will, fordern SPD und Grüne mehr kreditfinanzierte Investitionen.

Friedensforscher: Mehr einsatzbereite Atomwaffen auf der Welt

Die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das schreibt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem neuen Jahresbericht. Zwar sinke die Zahl der Kernwaffen insgesamt seit Jahrzehnten - aber immer mehr Sprengköpfe würden einsatzbereit gehalten. Außerdem würden immer mehr atomare Waffen entwickelt, weil Staaten zunehmend auf nukleare Abschreckung setzten.

Auto erfasst Fußgänger: Zwei Tote in Nürtingen

In Nürtingen im Kreis Esslingen ist ein Autofahrer ungebremst

gegen einen Ampelmast gefahren und hat dabei mehrere Fußgänger erfasst. Nach Angaben der Polizei kamen eine 28-jährige und eine 27-jährige Frau ums Leben, die an der Ampel standen. Ein weiterer Fußgänger, ein 16-Jähriger, wurde schwer, der 54-jährige Autofahrer leicht verletzt. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt.