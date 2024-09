In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind Ermittler heute in einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Florian Zelt.

In Mannheim, in der Nähe von Karlsruhe, in Worms und Neustadt an der Weinstraße wurden mehr als 20 Wohnungen und Firmen durchsucht, teilte die Bundespolizei mit. Dabei seien vier Haftbefehle vollstreckt worden.

Insgesamt waren 400 Polizeibeamte im Einsatz. Ermittelt wird gegen eine siebenköpfige Schleuserbande, die Menschen aus vorderasiatischen und kaukasischen Ländern nach Deutschland gebracht haben soll.

Höchste Alarmstufe wegen Oder-Hochwasser

Der Landkreis Oder-Spree hat angesichts des steigenden Oder-Hochwassers in Brandenburg die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie betrifft Gebiete an der polnischen Grenze, etwa die Stadt Eisenhüttenstadt. Am Nachmittag wird im flussaufwärts gelegenen Ratzdorf am Zusammenfluss von Oder und Neiße ein Pegelstand von 5 Metern 90 erwartet. Der Scheitelpunkt soll erst morgen Abend erreicht sein.