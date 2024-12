Info-Date am Mittag: Immer mehr Erwachsene können schlecht lesen – keine Gehaltserhöhung für Kita-Mitarbeitende in Mainz

In Deutschland steigt die Zahl der Erwachsenen, die schlecht lesen können. Das ist das Ergebnis einer Internationalen Bildungsstudie der Industrieländer-Vereinigung OECD. Dies und weitere Themen des Mittags mit Jonathan Hadem.

Jeder Fünfte zwischen 16 und 65 Jahren hat demnach Schwierigkeiten, den Inhalt einfacher Sätze zu erfassen. Bei den mathematischen Fähigkeiten schneiden die Menschen in Deutschland laut der Studie etwas besser ab.

Skandinavien und Japan am besten gebildet

Insgesamt liegt Deutschland im oberen Mittelfeld. Am besten gebildet sind - laut der Studie - Erwachsene in Finnland, Japan und Schweden. An der Studie nahmen insgesamt rund 160.000 Menschen teil, knapp 5.000 davon in Deutschland.

Zulage statt Gehaltserhöhung?

Die Stadt Mainz darf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Kitas nicht, wie geplant, in eine höhere Gehaltsgruppe einstufen. Das hat die Aufsichtsbehörde ADD entschieden. Grund ist das Haushaltsdefizit der Stadt. Erzieherinnen und Erzieher könnten stattdessen eine Zulage bekommen. Allerdings wird die bei der Rente nicht angerechnet.