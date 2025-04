Polizei Zweibrücken rettet Gänsefamilie

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei gestern in Zweibrücken. Auf einer viel befahrenen Landesstraße watschelte ganz gemütlich eine Gänsefamilie - die galt es in Sicherheit zu bringen.

"Zwischen dem Bubenhauser Kreisel und Contwig sind mehrere Gänse unterwegs und das ist ganz schön gefährlich" - solche Meldungen von Autofahrern bekam die Polizei Zweibrücken gleich mehrfach. Deshalb machte sich eine Streife auf den Weg, um nach dem Rechten zu sehen. Denn auf der Landesstraße, die früher mal eine Bundesstraße war, ist schon ohne die Gänse ziemlich viel los.

Die Polizei hat in Zweibrücken eine Gänsefamilie sicher über eine Landesstraße eskortiert. Pressestelle Polizei Zweibrücken

Gänsepaar mit zehn Küken legt Verkehr in Zweibrücken lahm

Die Beamten fanden ein Gänsepaar und zehn Baby-Gänse. Ein verletztes Kleines wurde in eine Tierklinik gebracht – den Rest der Gänse eskortierten Polizisten über einen Kilometer zum Schwarzbach, wo die Nilgänse dann weiter schwammen.

Nil-Gänse samt Nachwuchs sind in Zweibrücken schon bekannt

Das war übrigens nicht das erste Mal, dass die Polizei die Nil-Gänse samt Nachwuchs aus so einer gefährlichen Lage retten musste. Da die Nil-Gänse es offenbar schön finden in Zweibrücken, kommen sie schon seit Jahren hier her, um den Sommer in der Stadt zu verbringen. Und dabei gibt es auch immer wieder Nachwuchs. Und mit dem gehen die stolzen Eltern natürlich spazieren - nur eben nicht immer dort, wo es für sie sicher ist.