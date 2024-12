Info-Date am Mittag: Regierungskrise in Frankreich ++ Jugendliche in Rheinland-Pfalz sorgen sich wegen Kriegen

Nach nur drei Monaten ist Frankreichs Regierung gescheitert. Premierminister Michel Barnier hat am Vormittag den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Dies und weitere Themen des Mittags mit Jonathan Hadem.

Zum ersten Mal seit mehr als 60 Jahren war ein Misstrauensvotum gegen einen Regierungschef in der französischen Nationalversammlung erfolgreich. Frankreichs linkes Lager und die Rechtsnationalen um Marine Le Pen haben die Mitte-Rechts-Regierung von Michel Barnier gestürzt. Nach dem Misstrauensvotum fordert die linke Opposition den Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron.

Kriege in Nahost und gegen die Ukraine bereiten Sorge

Eine SWR-Umfrage unter Jugendlichen in Rheinland-Pfalz zeigt, dass sich viele von ihnen vor allem wegen der aktuellen Kriege in Nahost und in der Ukraine Sorgen machen. Eine Mehrheit der jungen Leute fühlt sich von Politikerinnen und Politikern in Rheinland-Pfalz nicht gehört. 59 Prozent sind gar nicht oder weniger zufrieden damit, wie sich die Politik um die Interessen junger Menschen kümmert. Lediglich ein Drittel ist der Ansicht, die Politik tue genug für Jüngere.