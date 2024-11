Info-Date am Mittag: Waffenruhe Nahost beginnt ++ Bosch-Standort Abstatt: Viele offene Fragen

Heute am frühen Morgen hat im Libanon die Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz begonnen. Unser Nah-Ost Korrespondent Jan Christoph Kitzler gibt einen kurzen Überblick mit Antworten auf die Fragen: Was wurde vereinbart? Welche Rolle spielen Blauhelm-Soldaten? Kann der Schritt den Krieg im Gazastreifen beeinflussen? Zentraler Punkt ist, dass die Kämpfe zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee für zunächst 60 Tage eingestellt werden. Die Hisbollah soll ihre Präsenz an der südlibanesischen Grenze aufgeben und sich bis zum Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze zurückziehen.

Bosch-Betriebsversammlung in Abstatt: Offene Fragen

Bei der gestrigen Betriebsversammlung von Bosch in Abstatt hat die Geschäftsführung auch Fehler eingeräumt. Das berichtet Betriebsratschef Helmut Meyer. Bei den Beschäftigten blieben viele Fragen zu den geplanten Stellenkürzungen offen. Am 5. Dezember ist am Bosch-Standort Abstatt eine weitere Kundgebung geplant. In Abstatt im Kreis Heilbronn wird Fahrzeugtechnik entwickelt, auch für autonomes Fahren. Doch die Nachfrage ist schleppend. Die Folge: Kurzarbeit seit Oktober. Bis Ende 2030 sollen bei Bosch in Deutschland 4.000 Arbeitsplätze wegfallen, weitere eintausend im Ausland.