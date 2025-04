Mehr Raps-Anbau in BW - was bedeutet das für die Artenvielfalt?

Im Frühjahr prägen sie die Landschaft: Große Felder mit den leuchtend gelben Blüten des Rapses. Die Anbaufläche ist in Baden-Württemberg überdurchschnittlich gestiegen.

In Deutschland wird immer mehr Raps angebaut - auch in Baden-Württemberg. Laut Statistischem Bundesamt ist bundesweit auf einer Fläche von rund 1,11 Millionen Hektar Winterraps ausgesät worden - das sind 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit bleibt Raps eine der wichtigsten Kulturen im deutschen Ackerbau. Und: Raps zählt zu den wichtigsten Nektarquellen für Honigbienen in Mitteleuropa.

In mehreren Bundesländern legte die Aussaatfläche sogar überdurchschnittlich zu: Schleswig-Holstein meldet mit einem Plus von 8,2 Prozent einen besonders deutlichen Zuwachs, ebenso Baden-Württemberg (ein Plus von 7,5 Prozent) und Niedersachsen (ein Plus von 5,3 Prozent). Rheinland-Pfalz ist das Flächenland mit der kleinsten Rapsanbaufläche.

Rapsöl wird auch importiert

Wie viel Raps in Form von Öl in den Küchen der Verbraucherinnen und Verbraucher landet, lasse sich nicht beziffern, so die Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen . Nach Angaben des Verbandes importiert Deutschland auch Rapsöl aus anderen Ländern. Je nach Qualität wird daraus in den Ölmühlen entweder Speiseöl oder Margarine.

Rapsöl kann aber auch als Biokraftstoff verwendet werden. Die Industrie braucht Raps als Glycerin oder Schmierstoff. Beim Pressen der Rapssaat entstehen Rapsschrot oder Rapskuchen. Beides kann als Tierfutter dienen.

Raps-Anbau und die Folgen für die Biodiversität

Ob Rapsfelder gut oder schlecht für die Artenvielfalt sind, wird schon länger erforscht. Eine Studie der Uni Würzburg zeigte 2011, dass Hummeln, die sich in der Nähe von Rapsfeldern befanden, mehr Kolonien gründeten, weil dort viel Futter vorhanden war. Allerdings: Sammelten diese Hummeln zu viel Rapsnektar, suchten sie keine weitere Nahrung. Die Hummeln ignorierten in den Versuchen dann andere Wild-Blumen in der Umgebung wie etwa die Echte Schlüsselblume.

Für relevanter hält die Wissenschaft die Form des Anbaus. Große Rapsfelder sind oft Monokulturen. Ohne Spritzmittel, zum Beispiel gegen Pilze, funktioniert das nicht. Darauf verweist auch das Umweltbundesamt . Darunter leide die Artenvielfalt . Besser sei es, wenn zwischen den Rapsfeldern Blühstreifen seien.

Preise für Rapsöl schwanken

Landwirte müssen darauf achten, ob der Rapsanbau sich lohnt . Die Preise für Raps-Rohöl schwankten in den vergangenen Jahren erheblich - auch durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. Gleichzeitig ist es für die Landwirtschaft gut, wenn es für ein Produkt mehrere Verwendungen gibt.

Klimaerwärmung kann Raps schwächen

Der Klimawandel könnte den Rapsanbau erschweren - ähnlich wie bei vielen anderen Kulturpflanzen.

Die Prognose des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen in Rheinland-Pfalz lautet: Wenn Temperaturen in den Sommermonaten steigen und es dazu auch noch länger trocken ist, kann das bedeutet, dass die Rapserträge einbrechen. Auch, weil die Pflanzen sich dann schlechter gegen Schädlinge wehren können. Auch Starkregen als eine Folge der Klimaerwärmung, der zur Staunässe führt, schadet dem Rapsanbau.

Raps-Pause von drei Jahren

Für den Anbau der Nutzpflanze gibt es eine Empfehlung des baden-württembergischen Umweltministeriums : Raps sollte demnach nicht häufiger als alle vier Jahre auf einem Feld angebaut werden. Da Raps nicht "selbstverträglich" sei, müsse eine Pause von mindestens drei Jahre eingehalten werden. Nur so könnte das Schadensrisiko durch Fruchtfolgekrankheiten und Rapsschädlinge reduziert werden.