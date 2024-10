Info-Date am Mittag: Özdemir will Nachfolger von Kretschmann in BW werden ++ Gewinneinbruch bei Mercedes

Grüne in BW wollen Özdemir als Spitzenkandidat

„Ministerpräsident Özdemir“- das ist zumindest möglich, denn die Grünen in Baden-Württemberg haben sich entschieden: Der heutige Bundeslandwirtschaftsminister soll Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2026 werden. Zu der will Ministerpräsident Kretschmann mit Ende 70 nicht mehr antreten.

Mercedes: Deutlich weniger Gewinn

Beim Autokonzern Mercedes läuft das Geschäft schlechter. 1,2 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen Juli und September - das ist ein Minus von 64 Prozent. Gründe sind unter anderem, das Mercedes sehr abhängig vom Geschäft in China ist und offenbar zu wenig attraktive Elektro-Autos im Angebot hat.