Info-Date am Mittag: EU-Gipfel beschäftigt sich mit Migrationspolitik ++ Bergungsarbeiten im Mannheimer Hafen laufen

Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Asylreform als großen Fortschritt bezeichnet. Dies und weitere Themen des Mittags mit Moritz Braun.

Die EU müsse jetzt schnell die Rückführungsregeln beschließen, um abgelehnte Asylbewerber in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, forderte Scholz. Gleichzeitig kritisiert die Bundesregierung, dass Italien und Griechenland nicht - wie vorgesehen - Migranten zurücknehmen, die dort eingereist sind

Erwartet wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj

Außerdem wollen sich die 27 Staats- und Regierungschefs mit der Eskalationsspirale im Nahen Osten beschäftigen. Erwartet wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er soll seinen so genannten Siegesplan vorstellen, mit dem ein Ende des Krieges erreicht werden soll.

Schiffsunfall mit großen Auswirkungen

In Mannheim ist gestern, am späten Abend, ein Schiff an einer Brücke hängen geblieben - das verursacht auch heute noch Probleme. Die Diffené-Brücke ist in beide Richtungen gesperrt; sie muss von einem Statiker begutachtet werden. Das Schiff wollte wohl gegen 23 Uhr durch die aufgeklappte Diffené-Brücke fahren - das Steuerhaus ist dabei hängengeblieben und abgerissen worden. Zwei Autos fielen ins Wasser. Sie blockieren die Durchfahrt in den Industriehafen, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Schiffe können deswegen vom Rhein nicht mehr in den Hafen einfahren. Sie müssen einen Umweg über den Neckar und eine Schleuse nehmen.

Aufräum- und Bergungsarbeiten laufen

Die Trümmer des Steuerhauses sollen im Laufe des Tages eingesammelt werden. Eine Drohne der Polizei wird dabei den Industriehafen abfliegen, um alle Teile zu lokalisieren. Um die Autos aus dem Hafenbecken zu bergen, werden laut Wasserschutzpolizei spezielle Schiffe benötigt, die einen Bagger beziehungsweise Greifarm haben. Die Wasserschutzpolizei geht davon aus, dass der Industriehafen im Laufe des Tages wieder für Schiffe freigegeben werden kann.