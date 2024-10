Info-Date am Mittag: Gedenken am Jahrestag des Hamas-Überfalls ++ Neue Baustelle auf B10 bei Karlsruhe

per Mail teilen

Vor einem Jahr haben Terroristen der islamistischen Hamas Israel überfallen, mehr als 1200 Menschen starben. Jüdische Studentinnen und Studenten haben heute früh in Berlin die Namen der Toten verlesen.

Außerdem haben sie an diejenigen erinnert, die noch immer von der Hamas als Geiseln festgehalten werden. Wie viele dieser Menschen noch leben, ist unklar. Sie zu befreien ist eine der Hauptforderungen in der israelischen Gesellschaft an die eigene Regierung.

Bauarbeiten auf B10 bei Karlsruhe

Auf der Karlsruher Südtangente, der B10, müssen sich Autofahrer zwischen Karlsruhe und der Pfalz auf eine neue Baustelle einstellen. Die Albbrücke zwischen den Anschlussstellen Raffinerie und Karlsruhe-Maxau muss erneuert werden.