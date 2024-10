Info-Date am Mittag: Nahost-Konflikt eskaliert weiter ++ Querdenken-Bewegung: Ballweg vor Gericht

Was im Libanon, Israel und im Iran passiert, das geht längst schon weit hinaus über das was man "Gefechte" nennen könnte oder "gezielte Anschläge". Der Nahe Osten steht an der Schwelle zu einem regionalen Krieg. Nach dem iranischen Angriff auf Israel hängt jetzt viel von der Reaktion Israels ab. Dabei ist das Land längst in einem Mehrfrontenkampf.

Prozess gegen "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg

Vor der Wirtschaftskammer des Stuttgarter Landgerichts ist am Mittwochmorgen der erste Prozesstag gegen den Gründer der "Querdenken"-Initiative Michael Ballweg zu Ende gegangen. Die erste Sitzung mit der Verlesung der Anklageschrift war bereits nach knapp 45 Minuten beendet. Ursprünglich hatte Ballwegs Verteidigerteam ein Statement nach der Anklageverlesung im Gerichtssaal abgeben wollen. Dort wollten sich Ballweg und seine Anwälte dann aber doch nicht weiter zur Sache und zur Person äußern. Die Verteidiger kündigten weiter an, dass ihr Mandant sich auch an den kommenden Verhandlungstagen nicht dazu äußern werde. Michael Ballweg hat während der Corona-Pandemie Geld gesammelt. Vor dem Stuttgarter Landgericht soll unter anderem geklärt werden, ob er versucht hat, die Geldgeber zu täuschen.