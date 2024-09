Info-Date am Mittag: Grünen-Vorstand kündigt Rücktritt an ++ Zukunft der Ostalb-Kliniken steht fest

Die Grünen wollen mit neuen Gesichtern aus der Krise finden. Der Parteivorstand macht aufgrund schlechter Wahlergebnisse und mieser Umfragewerte Platz.

Die Grünen setzen nach den schlechten Wahlergebnissen der vergangenen Monate auf einen Neustart. Der Parteivorstand werde zurücktreten, gaben die beiden Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour in Berlin bekannt. Auf dem Bundesparteitag Mitte November in Wiesbaden soll ein neuer Vorstand gewählt werden.

Vier Wahlen – Vier Niederlagen

Die Grünen hatten bei den vier zurückliegenden Wahlen - der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg - drastische Verluste erlitten. In Brandenburg haben sie ihr Ergebnis mehr als halbiert und flogen aus dem Landtag. Auch im thüringischen Landesparlament sind sie nicht mehr vertreten. Nur in Sachsen gelang ihnen knapp der Wiedereinzug in den Landtag.

"Nicht am eigenen Stuhl kleben"

"Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen", sagte die Grünen Co-Vorsitzende Lang. "Jetzt ist nicht die Zeit, am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen, und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen", fügte sie hinzu. Ricarda Lang und Omid Nouripour waren Ende Januar 2022 zu Co-Vorsitzenden gewählt und im November 2023 in dem Amt bestätigt worden.

Zukunft der Kliniken Ostalb beschlossen

Die Zukunft für die drei Kliniken im Ostalbkreis steht fest. Der Kreistag hat Dienstagabend für nachgebesserte Umbaupläne gestimmt. Nach Protesten in Ellwangen hatte man sich auf einen Kompromiss verständigt, wonach die Notfallversorgung in der Virngrundklinik auch eine Unfallchirurgie und eine Computertomographie anbietet. Derzeit läuft bei den drei Kliniken jährlich ein Defizit von 60 Millionen Euro auf - Tendenz steigend. Mit dem beschlossenen Zukunftskonzept soll der Verlust um bis zu ein Drittel reduziert werden.