Info-Date am Mittag: Bahn macht im ersten Halbjahr Milliardenverlust ++ Tarifstreit im privaten Busgewerbe RLP scheint gelöst

Die Bahn hat im ersten Halbjahr 1,2 Milliarden Euro Verlust gemacht. Das hat der Konzern mitgeteilt. Dies und weitere Themen des Mittags mit Leon Vucemilovic.

Der Umsatz ist demnach leicht zurückgegangen, auf gut 22 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnet die Bahn aber mit einem Gewinn – vor Steuern und Zinsen - von rund einer Milliarde Euro. Das wird vermutlich daran liegen, dass der Bund einen Milliardenbetrag für Vorleistungen der Bahn bei Sanierungsarbeiten zurückzahlt. Aber auch Bereiche wie Güter- und Fernverkehr sollen profitabler werden.

Privates Busgewerbe: Verdi bestätigt Einigung

Eine Mediation hat den Durchbruch gebracht: Der langanhaltende Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe von Rheinland-Pfalz ist offenbar beigelegt. Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider bestätigte dem SWR, dass beide Tarifparteien - Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe - das Ergebnis der Vermittlungsbemühungen angenommen hätten. Es beinhaltet voraussichtlich einen so genannten ÖPNV-Index, der einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch öffentliche Zuschüsse möglich machen soll. Das war den Arbeitgeberverbänden wichtig.

Schrittweise Lohnerhöhungen für die Busfahrer

Die Busfahrer sollen nach Aussage von Bärschneider dreimal eine Lohnerhöhung um jeweils fünf Prozent bekommen – und zwar zum 1. Januar 2025, ein Jahr später und dann noch einmal im Oktober 2026. Außerdem sei ein Inflationsausgleich von 1.500 Euro für dieses Jahr beschlossen worden und eine Einmalzahlung von 2.000 Euro.

Immer wieder auch unangekündigte Streiks

In den vergangenen Monaten hat es immer wieder - auch unangekündigte - Streiks im Busverkehr gegeben. Zuletzt waren in mehreren rheinland-pfälzischen Ortschaften Eltern auf die Straße gegangen, um gegen die andauernden Ausfälle in der Schülerbeförderung zu protestieren.