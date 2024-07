Info-Date am Mittag: Haushalt 2025 steht ++ U 17-U-Boot erreicht Mannheim

Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich nach langen Verhandlungen auf Eckpunkte für den nächsten Bundeshaushalt geeinigt. Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) haben das Ergebnis am Vormittag vorgestellt. Demnach wird zum Beispiel das Kindergeld erhöht und das Wohngeld gesichert.

Ausgemustertes U-Boot schafft nächste Etappe

Die Schwimmplattform mit der U 17 an Bord, einem ausgemusterten U-Boot, hat am Morgen auf dem Rhein bei Speyer in Richtung Mannheim und Heidelberg abgelegt. Am Mittag ist das Boot am Industriehafen Mannheim angekommen, am Sonntag wird das Boot in Heidelberg sein. Endziel ist das Technik-Museum Sinsheim.