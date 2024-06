per Mail teilen

Im vergangenen Jahr ist die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland deutlich angestiegen. Das hat der Bundesverband der Recherche-

und Informationsstellen Antisemitismus Rias mitgeteilt. Fast 5.000 Vorfälle wurden gemeldet, das sind 80 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, spricht von so wörtlich "absolut katastrophalen Zahlen".

Stuttgart ist Stau-Hauptstadt des Südens

Eine Verkehrs-Analyse hat ergeben, dass in keiner anderen Stadt im Süden Pendler so oft und lange im Stau stehen wie in der Region Stuttgart. Die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg landet im bundesweiten Vergleich auf Platz zwei hinter Berlin.