Durch kürzere Fristen und einfachere Genehmigungen soll das Bauen billiger werden, hofft die Bundesregierung – das und weitere Themen am Abend mit Constance Schirra.

Städte und Gemeinden sollen es ermöglicht werden, einfacher von Bebauungsplänen abzuweichen. Vor allem in angespannten Wohnungsmärkten soll es so leichter werden, Gebäude aufzustocken und zu erweitern. In bestimmten Fällen könnten Grundstücke enger bebaut werden, zum Beispiel wenn auf dem Grundstück des Elternhauses noch Platz für ein weiteres Haus ist, in das die Kinder ziehen können. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen zuletzt weiter zurückgegangen.

Schwache Weinernte prognostiziert

Laut Statistischem Landesamt fällt die diesjährige Weinernte in Baden-Württemberg schwächer aus. In Baden geht der Ertrag laut der Prognose um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. In Württemberg wird ein Rückgang um elf Prozent erwartet. Grund sei das wechselhafte Wetter.