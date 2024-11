Info-Date am Abend: Waffenruhe Nahost hält vorerst ++ Streik in Mannheimer Kohle-Kraftwerk

Es ist eine Nachricht, die hoffen lässt, in kriegsbestimmten Zeiten. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist in Kraft und bislang hält sie . Viele Geflüchtete sind auf dem Weg nach Hause, soweit das möglich ist und sie nicht auf zerstörte Häuser und Ortschaften treffen. Hoffnung keimt auf - nicht nur bei den direkt betroffenen Menschen vor Ort. Auch in der deutschen Politik zeigen sich manche vorerst erleichtert. Außenministerin Baerbock nannte die Waffenruhe einen „Lichtblick“.

Streik in Mannheimer Kohle-Kraftwerk

Am größten Steinkohlekraftwerk Deutschlands, dem Großkraftwerk in Mannheim-Neckarau, haben heute rund 400 Beschäftigte ihren Warnstreik für mehr Geld fortgesetzt. Schon vergangene Woche waren sie nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi drei Tage lang im Ausstand . Mit Trillerpfeifen und einer Kundgebung wollten sie der Geschäftsleitung heute nun zeigen: Zwölf Prozent mehr Lohn, sowie 100 Euro mehr für Auszubildende sind das Ziel bei den Tarifverhandlungen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen, so die Gewerkschaft. Dagegen bietet die Geschäftsleitung 2,3 Prozent über eine Laufzeit von 18 Monaten an.