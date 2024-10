Info-Date am Abend: Der Iran denkt schon vorab über Vergeltung nach ++ Schelte für Freie Wähler in RLP

Im Nahen Osten ist die Lage dort, wo nicht ohnehin geschossen wird, angespannt. Nach wie vor erwarten die Menschen, dass Israel auf die Angriffe des Iran vom Dienstag reagiert. Auch ist nicht klar, wann und wie das passieren wird. Es ist eine Folge militärischer Schläge und Gegenschläge entstanden. Eine Spirale der militärischen Gewalt, die niemand scheint durchbrechen zu können. So sieht es auch jetzt aus. Israel hat noch gar nicht angefangen, sich für die iranischen Angriffe zu rächen, da kündigt der Iran schon Vergeltung für diese bisher nicht stattgefundenen Angriffe an.

Schelte für Freie Wähler in RLP

In dieser Woche wurde die Politik in Rheinland-Pfalz ziemlich stark von den Freien Wählern geprägt. Was sich zunächst nach einem gelungenen Coup anhörte, ist in Wahrheit ein bisschen anders gelagert. Der Parteivorsitzende Stephan Wefelscheid kündigte seinen Rücktritt zum Jahresende an, nachdem zuvor die beiden Landtagsabgeordneten Herbert Drum und Bernhard Alscher ihren Rücktritt verkündet hatten - der eine sofort, der andere am Sonntag. Besonders daran sind nicht nur die Rücktritte an sich, sondern es ist auch die Tatsache, dass die Freien Wähler dadurch ihren Fraktionsstatus im Landtag verlieren - und damit parlamentarische Rechte und Geld. Heute gab es Schelte für dieses Verhalten von hoher Stelle.