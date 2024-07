Info-Date am Abend: Orban trifft Selenskyj in Kiew ++ Proteste bei Mercedes-Benz

Der ungarische Regierungschef Orban ist zu seinem ersten Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs eingetroffen. In Kiew hat er sich mit Präsident Selenskyi getroffen. Dabei ging es um Möglichkeiten zum Frieden in der Ukraine, aber auch um die bilateralen Beziehungen beider Länder. Orban ist für seinen Russland-freundlichen Kurs bekannt. Er hat teilweise Ukraine-Hilfen aus der EU verzögert und mehrfach versucht, Sanktionen gegen Moskau zu verhindern.

Proteste bei Mercedes-Benz

Die IG Metall und der Mercedes-Betriebsrat haben für heute zu Protesten gegen den geplanten Verkauf der Mercedes-Niederlassungen aufgerufen. Sie sagen, dass sich bundesweit an den sechs Standorten rund 25 000 Mitarbeiter beteiligt haben. In Baden-Württemberg gab es Aktionen in Stuttgart-Untertürkheim, Rastatt und Sindelfingen. Allein in Sindelfingen sollen es 10.000 Demonstranten gewesen sein. Die Mitarbeitenden der Autohäuser wurden dabei von Kolleginnen und Kollegen aus den Werken unterstützt.