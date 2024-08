per Mail teilen

Eine Frau ist noch unter den Trümmern verschüttet – das und weitere Themen des Abends mit Simon Dörr:

Das historische Hotel Reichsschänke zum Ritter Götz in Kröv an der Mosel ist in sich zusammengesackt. Bei dem Einsturz einer ganzen Etage sind gestern Abend mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Unter den Trümmern wird noch nach einer lebenden Person gesucht. Auch das erste der beiden Todesopfer konnte schon geborgen werden. Das Hotel hatte zum Zeitpunkt des Einsturzes zahlreiche Urlaubsgäste.

Schweitzer dankt Einsatzkräften

Der Rheinland-pfälzische Ministerpräsident hat den Unglücksort im Kreis Bernkastel-Wittlich besucht. Alexander Schweitzer bedankte sich bei Helfern und Einsatzkräften. Der SPD-Politiker sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Suche nach Atommüll-Endlager könnte bis 2074 dauern

Die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll wird sich voraussichtlich weiter verzögern. Ein vom Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung im Internet veröffentlichter Bericht kommt zum Ergebnis, dass ein Standort möglicherweise erst im Jahr 2074 benannt werden kann. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums widerspricht der Studie. Fortschritte bei der Suche seien nicht berücksichtigt worden seien. Unter anderem habe man die Prüfzeiten verkürzt