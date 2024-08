Gamescom startet: Spielebranche zuversichtlich trotz Umsatz-Minus

Die Computerspiel-Messe Gamescom in Köln startet im Zeichen sinkender Umsätze. Vor allem bei Spielekonsolen oder Gaming-PCs, ging der Absatz zurück. Von den zweistelligen Zuwachsraten in Corona-Zeiten kann die Branche derzeit nur träumen. Wie geht es weiter in der Branche und was bedeutet der Einsatz von KI bei den Spielen?

Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands "Game" spricht in SWR Aktuell von "einer Delle" in der Games-Branche: Nach Jahren starken Wachstums gehöre eine Normalisierung der Umsätze dazu: "Die Gamescom zeigt auch schon wieder, wie die Zahlen weiter nach oben gehen werden."

"Gamescom so international wie noch nie"

Dort stellten diesmal viele Unternehmen aus vielen Ländern weltweit neue Spiele vor - so international wie noch nie - die in ein paar Monaten oder in ein, zwei Jahren erscheinen würden. - Welche Spiele in diesem Jahr auf den Markt kommen und welche Rolle Künstliche Intelligenz spielt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Felix Falk gesprochen.