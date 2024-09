Filmexpertin Anna Wollner über "Beetlejuice Beetlejuice": Wie gut ist die Fortsetzung des Klassikers?

Beetlejuice – der Film von Regisseur Tim Burton, der 1988 in die Kinos kam, wurde Kult. 35 Jahre danach gibt es jetzt eine Fortsetzung. Und die lohnt sich, findet Filmexpertin Anna Wollner. Darin geht es um Hauptfigur Lydia aus dem Original und was aus ihr geworden ist – inklusiver ihrer Familie. Filmkritikerin Anna Wollner findet, dass der Charme der Familien-Grusel-Komödie eng mit dem Look des Films verknüpft ist. Die Effekte zum Beispiel seien "in guter alter Tim-Burton-Manier überwiegend handgemacht", die Kostüme "umwerfend". Auch die Spielfreude der Schauspieler spüre man. Sowohl bei denen vom alten Cast wie Michael Keaton und Winona Ryder, aber auch bei den Neuzugängen – zum Beispiel bei der aus der Netflix-Serie Wednesday bekannten Jenna Ortega. Warum die Fortsetzung für Tim Burton etwas ganz Persönliches ist und wie gut ihm der Film gelungen ist – darüber hat Anna Wollner mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.