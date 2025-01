Die Deutschen sparen gerade ihr Geld, statt es auszugeben – zumindest diejenigen, die es sich leisten können. Insgesamt haben Privathaushalte aktuell mehr als neun Billionen Euro auf Konten und in Depots gebunkert. Selten war die Sparquote so hoch. Im Durchschnitt legen wir nach Berechnungen der DZ-Bank jeden zehnten Euro zur Seite, es wird weniger konsumiert, auf große Sprünge wird eher verzichtet. Allerdings ist viel von diesem Geld nicht wirklich geschickt angelegt. Die Inflation sorgt dann dafür, dass die Rücklagen an Wert verlieren. Emil Nefzger vom Geldratgeber „Finanztip“ erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Julia Kretschmer, wie man Geld, das man gerade nicht braucht, am besten anlegt und wie viel man regelmäßig zur Seite legen sollte.