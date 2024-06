Cyberangriff auf die CDU: "Wir befinden uns in einem hybriden Krieg"

per Mail teilen

Die CDU hat Details zu einem Cyberangriff auf Daten und Kalender der Partei bekannt gegeben. Große Teile der IT mussten deshalb vom Internet getrennt werden, um zu verhindern, dass Daten abgegriffen werden. Wie es weiter heißt, können die Landesverbände zurzeit nicht zu Mitgliederversammlungen einladen. Um Kandidaten für die Bundestagswahl zu küren, bleibe aber noch genügend Zeit, sagt die Parteizentrale. Betroffen von dem Hackerangriff war offenbar auch der Kalender von Parteichef Friedrich Merz. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph erläutert Hans Wilhelm Dünn, Präsident des Cyber-Sicherheitsrates Deutschland, Hintergründe und mögliche Folgen. Er sagt: "Wir befinden uns in einem hybriden Krieg". Der Cyber-Sicherheitsrat ist ein Verein, der sich als politisch neutral bezeichnet und Unternehmen, Behörden und politische Akteure in Fragen der Cyber-Sicherheit berät. Auch die CDU hat er bereits beraten.