Coolcation: Verändert die Klimaerhitzung wohin und wie wir reisen?

Wir sprechen mit Stefan Gössling, Tourismus- und Mobilitätsforscher an der Linnaeus Universität in Schweden. Er lehrt in einem Land, das als Reiseziel im kälteren Norden in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist. Coolcation, also in kühleren Ländern Urlaub machen, ist Trend auch in diesem Jahr. Liegts an mehr Extremwetter im Zuge der Erderhitzung?

Außerdem: Ab 1. August leben wir auf Pump, es ist Erdüberlastungstag.

Und: So kompensieren Sie die Flugreise richtig.

Eine Sendung von und mit Janina Schreiber, 01.08.2024