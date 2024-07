per Mail teilen

Wie gehen wir als Gesellschaft mit Menschen um, die eine Behinderung haben? Seit 2009 gibt es dafür klare Vorgaben, denn seitdem gilt in Deutschland die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, ihren Bürgern mit Behinderung, die Menschenrechte in vollem Umfang zu gewähren. Dabei sind vor allem auch die Kommunen gefragt. Die Stadt Kaiserslautern hat gestern Abend ihren Inklusionsplan 2.0 vorgestellt. Steffen Griebe ist Kommunaler Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung in Kaiserslautern und im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt er, wie dieser Aktionsplan aussieht.