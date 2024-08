Warnung vor AfD: Rechtsruck "kann die ganze Republik überrollen"

In Sachsen und Thüringen finden am Sonntag Landtagswahlen statt. Sebastian Krumbiegel, Sänger der Band "Die Prinzen", warnt vor einem Rechtsruck, der über den Osten hinausgeht.

Die AfD liegt in Umfragen in Thüringen vorn - in Sachsen findet ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU statt. Das treibt Sebastian Krumbiegel um: "Wir versuchen zu retten, was zu retten ist", sagt der gebürtige Leipziger, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun. Die Inhalte der AfD hätten nichts mit Demokratie zu tun, ergänzt der Sänger der Band "Die Prinzen". Sie wolle vielmehr die Demokratie abschaffen. "Deshalb gehen wir zurzeit auf die Straßen. Deshalb gehen wir zurzeit in die kleinen Dörfer und versuchen dort, die Leute darin zu bestärken, dass es falsch wäre ein Kreuz bei der AfD zu machen."

DDR-Sozialisierung als Ursache für AfD-Erfolg

Die Frage nach dem Erfolg der AfD in Sachsen und Thüringen sei nicht leicht zu beantworten, ergänzt Sebastian Krumbiegel. Die DDR-Sozialisierung spiele jedoch eine entscheidende Rolle. Er kenne "einen Haufen Leute, die keinen Stress mit der DDR und der Stasi gehabt haben". Diese Menschen würden mit der Demokratie hadern und "sich nach einem starken Mann zurücksehnen, weil sie das so gewohnt waren".

Warnung vor bundesweitem Rechtsruck

Der Musiker ist jedoch davon überzeugt, dass sich das Erstarken rechter und populistischer Parteien nicht auf den Osten beschränken werde. Er sieht die Gefahr, dass der Rechtsruck "die ganze Republik überrollen kann". Ähnliche Entwicklungen habe man bereits in anderen europäischen Ländern gesehen, wie zum Beispiel in Italien, Frankreich oder Ungarn. Gleiches gelte auch für die USA.