Winterdeko: Jetzt mit viel Farbe Balkon und Garten dekorieren

Auch im Winter lassen sich Balkon und Garten hübsch gestalten. So zaubern Sie aus Hagebutten, Beeren oder Äpfeln farbenfrohe Hingucker für draußen. Lassen Sie sich inspirieren.

Roter Kranz aus Feuerdorn

Dieser Kranz ist gebunden aus Feuerdorn und Wacholder. Alternativ kann man auch Tuja oder ähnliches verwenden. Der Kranz leuchtet wunderbar rot und bringt im Winter Farbe ins Spiel. Man kann ihn auf dem Gartentisch platzieren oder an die Tür hängen.

Herziges Hagebuttenherz

Wunderschön ist auch so ein gebundes Herz aus Hagebutten. Ein echter Hingucker. Hier ist das Herz in einem Fensterrahmen eingerahmt. Einfach zeitlos schön.

Windlicht dekoriert mit Hagebutten

Mit Hagebutten kann man auch ein größeres Glas dekorieren, in dem eine Kerze befestigt ist. Ganz nach unten werden Hagebuttenäste hineingelegt, in der Mitte schaut die Kerze raus und der Flaschenhals ist ebenfalls mit Hagebutten verziert. Eine sehr dezente Winter-Deko.

Mit Äpfeln winterlich dekorieren

Für diese Dekoidee braucht man ein schmales Holztablett, Pflanztöpfe aus Terrakotta, Moos, weiße Stabkerzen, Kerzenhalter, rote Äpfel in verschiedenen Größen und einige Laubblätter. Die Blumentöpfe werden mit Sand oder Erde gefüllt und dann mit Moos bedeckt. Die Kerzenhalter werden in der Mitte der Töpfe gesteckt.

Die Blumentöpfe werden anschließend mit Äpfeln dekoriert. Dann werden die Kerzen in die Halterungen gesteckt. Einige Äpfel und die bunten Laubblätter werden noch zwischen die Terrakottatöpfe gelegt. Fertig ist ein winterliches Arrangement, dass man auch noch gut im Advent stehenlassen kann.

Kranz aus Kastanien und Eicheln

Dieser Kranz passt den ganzen Winter über. Er besteht aus Materialien, die man im Wald finden kann und vielleicht schon gesammelt hat. Der Kranz-Rohling ist mit Moos umwickelt und mit Eicheln, Rosskastanien, Haselnüssen, den Fruchtbechern der Bucheckern und kleinen Zapfen beklebt.

Grüner Kranz und Deko aus Metall

Hier ist eine Backsteinwand mit einem geraden Ast dekoriert, an dem Tannezapfen und kleine Häuser aus Metall hängen. Darüber hängt ein schlichter Kranz aus Strauch-Efeu. Eine zeitlos hübsche Dekoration für den Winter.

Pilze aus Keramik

Pilze aus Terrakotta sind kleine Details, mit denen man den Garten oder den Balkon im Winter schön dekorieren kann. Es müssen auch nicht unbedingt Fliegenpilze sein. Man kann neben Rot auch andere Farben verwenden und kreativ werden.

Etagere mit Pflanzen statt Gebäck

Wenn Sie eine robuste Etagere haben, können Sie diese mit Moos, Gitterkraut und Christrosen dekorieren. Daneben machen sich Kürbisse und weitere Blumentöpfe mit grünen, winterharten Pflanzen sehr gut. Das perfekte Arrangement für Terrasse oder Balkon.

Sukkulenten mal anders

Sieht das nicht interessant aus? Für dieses Sukkulenten-Kunstwerk brauchen Sie ein Pflanzgefäß mit möglichst großem Durchmesser. Ebenfalls benötigen Sie Sand, Kieselsteine, einen Terrakotta-Topf und einige winterharte Sukkulenten.

Als erstes wird Sand in das Pflanzgefäß gegeben, dann wir der Blumentopf in den Sand gelegt und zwar so, dass die Hälfte rausschaut. Dann werden die Sukkulenten schön im Sand angeordnet. Zum Schluss werden noch die Kieselsteine hinzugegeben.

Den Winterwald nach Hause holen

Eine echte Erholung fürs Auge. Sie können sich den Wald auf den Balkon oder in den Garten holen, mit selbstgebundenen Tannenbäumchen. Für einen Baum benötigen Sie Tannenäste, einen dickeren Ast, Moos und einen robusten, unauffälligen Blumentopf und Draht. Wenn Sie noch kleine Äste mit Zapfen dazwischen schieben, dann sieht so ein Baum richtig echt aus.

Metall-Dekoration und Moos-Kränze

Zeitlos und winterlich sind diese Mooskränze. Wenn Sie mehrere in unterschiedlichen Größen aufstellen oder aufhängen, dann sieht das richtig gut aus. Dazu noch ein paar Deko-Elemente aus Metall und eine Laterne, fertig ist die winterliche Deko-Ecke.

Winterlicher Topfgarten für den Balkon

Wie wäre es mit einem Blumentopf-Garten auf dem Balkon? Mit Moos, Gräsern, Christrosen und anderen winterharten Pflanzen lässt sich eine grüne Ecke zaubern. Mit großen Tannen- oder Pinienzapfen kann man die Pflanztöpfe noch winterlich aufpeppen.