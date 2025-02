per Mail teilen

Ein Adventskranz muss nicht immer klassisch gebunden sein. Floristin Anna Rupp pflanzt eine Winterlandschaft in Grüntönen.

Material:

1 Ringform zum Bepflanzen, sehr schön geeignet ist Korbware in Kranzform

Erde und Tonsplitt für die Drainage

3 Mini Zypressen,

1-2 Calocephalus Pflanzen,

Dachwurz zum Bepflanzen

zum Dekorieren: Eucalyptus, grüne Beerenzweige wie Skimmia, Flechtenzweige, Thuja

nach Belieben: Holzsterne, kleine Baumscheibchen oder Dekorationsfiguren wie ein Hirsch

LED-Kerzen mit Akku betrieben

So geht's:

1. Im ersten Schritt wird unser Ring mit einer Drainage versehen. Hierzu füllen wir Tonsplitt ein und belegen damit den Boden der Ringform. Auf diese Weise kann das Gießwasser von unserem später bepflanzten Ring von den Tonkügelchen aufgenommen werden und Staunässe wird für die Pflanzen vermieden.

2. Nun können die kleinen Zypressen sowie Calocephalus oder Dachwurz-Pflanzen eingepflanzt werden. Hierfür lockert man den Wurzelballen etwas auf und setzt die Pflanzen dann in einer natürlichen Anordnung in den Ring. Wichtig ist, dass man die Pflanzen nicht zu symmetrisch sondern luftig und gestreut anordnet. Auf diese Weise entsteht ein schöner waldiger Charakter, aus dem später die Kerzen herausleuchten dürfen.

3. Jetzt geht es ans Dekorieren. Die noch erdigen Zwischenräume können mit Zweigen wie Thuja, Flechtenzweige, Beeren wie Skimmia und vielem mehr bedeckt werden. Hier werden einfach die Stiele am Ende von Blättern befreit und dann in die Erde eingesteckt. Man sollte darauf achten, dass die Naturmaterialien nicht zu wild sondern eher gedeckt zwischen den kleinen Bäumchen verteilt werden. Denn hier werden später die Kerzen platziert.

4. Da wir LED-Kerzen gewählt haben, müssen wir uns keine Sorgen um unsere Pflanzen machen. Wir können sie jetzt einfach in den ausdekorierten Kranz stellen und so einbetten, dass sie gut gehalten werden. Damit wir an den Schalter und das Batteriefach kommen, werden sie nicht angedrahtet oder mit anderen Fixiermitteln befestigt.

Tipp: In unserem Winterwald Adventskranz dürfen die Kerzen auch ungleich verteilt werden, damit es charmant und weihnachtlich behaglich zwischen den Zweigen und Pflänzchen hervorleuchten darf und wir das Gefühl haben, eine kleine Landschaft zu entdecken.

Zum Abschluss können wir den Winterwald noch mit kleinen Birkenholzsternen, Baumscheiben oder sogar einer Waldbewohnerfigur zieren und dekorieren.

Pflege und Haltbarkeit:

Der Pflanzenring wird am besten gepflegt, indem man ihm ein- zweimal pro Woche Wasser gibt. Dieses sollte man sorgsam dosieren sodass Staunässe vermieden wird und vor allem die kleinen Bäumchen wässern. Außerdem sollte ein Platz direkt neben der Heizung vermieden werden.

Die Pflanzen sind außerdem dankbar, wenn sie während der Adventszeit ab und zu feucht angesprüht werden und nachts in einen kälteren, unbeheizten Raum wie den Flur umziehen dürfen. So bereitet der bepflanzte Adventskranz lange Freude und kann im neun Jahr wieder langsam an die Wetterbedingungen im Garten gewöhnt werden.