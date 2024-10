per Mail teilen

Herbst heißt bei den meisten Köchen "Kohlzeit". Zum Beispiel Rosenkohl: einfach zu verarbeiten, aber es gibt ein paar Tricks!

Koch/Köchin: Judith Grabmeier

Zutaten

500 g Rosenkohl

150 g Hokkaidokürbis

1 Zwiebel

4 Mettenden

150 ml Gemüsebrühe

Außerdem

Kümmelsamen

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung

Hokkaido würfeln und den Rosenkohl putzen. Die Zwiebeln klein schneiden und in einer Pfanne in Olivenöl kurz andünsten. Die Mettenden in grobe Stücke schneiden und dazugeben. Dann die fertigen Mettenden rausnehmen und beiseitestellen.

Anschließend den Kürbis und den Rosenkohl bei mittlerer Hitze braten. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Kümmel abschmecken. Danach mit Gemüsebrühe ablöschen und weitere 10 Minuten dünsten, bis der Rosenkohl weich ist. Kurz vor Ende der Garzeit die Mettenden dazugeben.

